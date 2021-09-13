В Москве выявлено 2 022 новых случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве выявлено 2 022 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.
За сутки в городе госпитализированы 479 человек. На ИВЛ находятся 235 человек. Выздоровели в столице за последние 24 часа еще 1 259 пациентов после прохождения лечения от коронавируса.
Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 1 465 359. При этом в Москве за сутки скончался 41 пациент.
За минувшие 24 часа в России подтвердили 18 178 новых случаев коронавируса. В 1 366 (7,5%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.
Всего в России зарегистрировано 7 158 248 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Алтай – 0,12%, Москве и Республике Бурятия – 0,13%, Санкт-Петербурге – 0,14%.
За последние сутки в стране от последствий коронавируса умерли 719 человек, за весь период пандемии скончались 193 468 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 12 469 человек, за все время – 6 402 126.
В России выпустят монеты, посвященные пандемии коронавируса
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