В России выявили 18 178 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За минувшие сутки в России подтвердили 18 178 новых случаев коронавируса. В 1 366 (7,5%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

На Москву пришлось 2 022 случая, на Санкт-Петербург – 805, на Московскую область – 758, на Свердловскую область – 511, на Ростовскую область – 470, на Самарскую область – 469, на Воронежскую область – 465, на Пермский край – 443, на Нижегородскую область – 422, на Омскую и Иркутскую области – по 371.

Всего в России зарегистрировано 7 158 248 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Алтай – 0,12%, Москве и Республике Бурятия – 0,13%, Санкт-Петербурге – 0,14%.

За последние сутки в стране от последствий коронавируса умерли 719 человек, за весь период пандемии скончались 193 468 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 12 469 человек, за все время – 6 402 126.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мобилизационный потенциал отечественной системы здравоохранения дает властям возможность не загонять Россию в новый локдаун. Он отметил, что России удалось пережить первую волну пандемии лучше, чем многим странам Европы.

Врач-вирусолог Евгений Тимаков предположил, что третья волна пандемии в России окажется длительной. Специалист объяснил, что в данный момент третья волна пандемии в России находится в разгаре. При этом в ближайшее время снижения заболеваемости не прогнозируется.