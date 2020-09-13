В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице скончались 11 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом заявил, что у людей также был подтвержден диагноз "пневмония".

В Оперштабе обратили внимание, что при обнаружении любых симптомов ОРВИ надо оставаться дома и не заниматься самолечением. Кроме того, рекомендуется вызвать врача на дом.

Общее число умерших от коронавируса в городе достигло 4 993.

В РФ за сутки выявили 5 449 новых случаев коронавируса. Известно, что на Москву пришлось 650 случаев.

11 августа в мире зарегистрировали первую вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Он называется "Спутник V".