СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями

Фото: depositphotos/mars58

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту фальсификации более 500 тысяч заявлений о переводе пенсионных накоплений из ПФР Москвы и области в негосударственные фонды. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

По информации следствия, с 2018 по 2019 год неизвестные сфальсифицировали более 500 тысяч заявлений от имени граждан о досрочном переводе накопительной части пенсии в негосударственные пенсионные фонды. Затем они направили их в отделения Пенсионного фонда России, по большей части по Москве и Подмосковью.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ "Покушение на мошенничество".

Центробанк прокомментировал сведения о мошенничестве при смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию. Комментарий привела газета "Известия".

При рассмотрении таких жалоб выявляются факты, что граждане не заключали договоры об обязательном пенсионном страховании с негосударственными пенсионными фондами. Подобные материалы направляются в правоохранительные органы, заявил ЦБ.

Ранее сообщалось, что регулятор занимается разработкой законопроекта о заморозке досрочных переходов граждан между негосударственными пенсионными фондами (НПФ), между НПФ и Пенсионным фондом России.

