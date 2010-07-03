Более тысячи человек пришли послушать бесплатную лекцию Андрея Курпатова в Отрадном

Фото: департамент здравоохранения

Оглушительный успех имела лекция Андрея Курпатова, прошедшая в сквере "Отрадное" в этот четверг, 12 сентября. Более тысячи человек пришли прослушать его выступление на тему "Все, что нужно знать о счастье".

Это абсолютный рекорд по посещаемости мероприятий лектория за все время работы проекта "Здоровая Москва". Еще за полчаса до начала мероприятия все сидячие места были заняты, и гости занимали все свободные места рядом. Люди слушали психолога в полной тишине окружив, площадку веранды и близлежащие газоны. Андрей Курпатов подробно рассказал, что из себя представляют базовые потребности и инстинкты человека: социальный, половой и инстинкт самосохранения.

"Смысл жизни – в других людях, это самое главное, что мы должны понять про себя, про свой мозг и про свою жизнь! – сказал он, – Мы – это перекрестия тех социальных отношений, в которых мы находимся. Мы будем тотально несчастными, и мы не обретем самодостаточность, если у нас не будет отношений с другими людьми".

По мнению Андрея Курпатова, люди несчастливы лишь потому, что их потребности не удовлетворены. Но если их все удовлетворить, то человек потеряет тягу к развитию и жизни. Был проведен эксперимент "мышиный рай", где мышам были предложены идеальные условия существования и закрыты все их потребности. Но эксперимент провалился, спустя 1780 дней последняя мышь умерла от старости, не оставив после себя потомства, и популяция просто перестала существовать.

Этот результат подтвердил теорию, что если людей лишить естественных условий существования, если изменить условия, к которым мы были эволюционно созданы, то что-нибудь обязательно пойдет не так. Андрей Крупатов добавил: "Мы не были созданы для идеальных условий, мы не были созданы для счастья. Дефицит и возможность его удовлетворения – вот источник нашего счастья. Причем предчувствие удовлетворения зачастую приносит больше счастья".

Фото: департамент здравоохранения

Много слов было сказано и о цифровой зависимости. "Если у вас нет внутреннего драйва, если нет предвкушения удовлетворения, вы будете страдать и впадать в цифровую зависимость. Цифровая зависимость – это способ скрыть правду от себя. Скрыть то, что у вас нет значительных целей, значительных мыслей. Цифровая зависимость пожирает ваши силы и не дает сконцентрироваться на тех вещах, которые действительно важны. У вас должно быть дело, которое будет тащить вас за горизонт, иначе та психическая энергия, которая вырабатывается внутри, сожрет вас", – рассказал Андрей Курпатов.

Всем присутствующим Андрей Курпатов дал рецепт счастья, который состоит из 4 основных постулатов. Во-первых, необходимо заниматься собственным психическим здоровьем. Мы все помним про физическую форму, а вот про психическую почему-то постоянно забываем, что в корне неправильно. Во-вторых, следует ограничить объем цифрового потребления. Цифровая зависимость – настоящий бич нашего времени. В-третьих, нужно найти важное дело, которому вы себя посвящаете. И оно должно отражать ваши действительные потребности. И наконец, общение. "Единственное, что на самом деле имеет значение в жизни – это отношения с другими людьми. Это простая, но очень важная истина", – отметил Андрей Курпатов.

Лекции с известными врачами, спортсменами и активистами ЗОЖ регулярно проходят на площадках "Здоровой Москвы" и посвящены самым различным темам: здоровому питанию, позитивному мышлению, уходу за больными, советам по воспитанию детей и многому другому. Гости парков уже успели пообщаться с Денисом Семенихиным, Нютой Федермессер, Ларисой Сурковой, Еленой Малышевой, Александром Мясниковым, Алексеем Светом, Полиной Киценко и многие другие.

В воскресенье, 15 сентября, в сквере имени Полетаева рядом с павильоном "Здоровая Москва" Владимир Волошин, бизнесмен, триатлет, управляющий партнер агентства по спортивному маркетингу Newman Sport, со-основатель международных соревнований по триатлону IRONSTAR и фестиваля бега ROSA RUN прочитает лекцию "Спорт будущего". Гости парка узнают, как современные технологии изменят отношение потребителей к спорту и здоровью и многое другое. Мероприятие начнется в 17:00, предварительная запись не требуется. Более подробную информацию о программе "Здоровая Москва" можно найти на сайте департамента здравоохранения.