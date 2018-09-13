За курение около подъездов могут начать штрафовать

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В Госдуму внесли законопроект, запрещающий курение на расстоянии менее десяти метров от подъездов многоквартирных домов. В случае принятия закона, нарушителям будет грозить штраф от 500 до 1500 рублей.

"Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена. При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома", – говорится в пояснительной записке к документу, пишет "Парламентская газета".

Отмечается, что Госдума рассмотрит документ в первом чтении уже 13 сентября.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор за шесть месяцев текущего года выписал штрафы на 70 миллионов рублей за нарушение антитабачного закона. 5177 нарушителей привлекли к административной ответственности. Оштрафовали физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

Сейчас в России действует запрет на курение в общественных местах, принятый еще в 2013 году. Тогда запретили курить сигареты в госучреждениях, больницах, театрах, музеях, в подъездах. Кроме того, не менее 50 процентов площади пачки сигарет должно занимать изображение так называемых последствий курения.