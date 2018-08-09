Роспотребнадзор оштрафовал нарушителей антитабачного закона на 70 млн рублей

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Роспотребнадзор за шесть месяцев текущего года выписал штрафы на 70 миллионов рублей за нарушение антитабачного закона, сообщает "Российская газета".

5177 нарушителей привлекли к административной ответственности. Оштрафовали физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

Ранее сообщалось, что около 124 миллиона рублей штрафов выписали нарушителям антитабачного законодательства в 2017 году. Всего за это время к ответственности привлекли 12,6 тысячи россиян.

Курение в общественных местах запретили в России в 2013 году. Кроме того, не менее 50 процентов площади пачки сигарет должно занимать изображение так называемых последствий курения.