В Москве выявили 2 529 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В столице за сутки выявили 2 529 новых случаев коронавируса. За это время госпитализировали 691 человека, на ИВЛ находятся 365 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"В городе выздоровели еще 3 043 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 404 879", – говорится в сообщении.

В течение последних суток в Москве скончались 59 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напоминают, что для борьбы с пандемией необходимо пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Всего за сутки в России подтвердили 22 277 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В Санкт-Петербурге было зафиксировано 1 810 эпизодов, в Московской области – 1 223, Нижегородской области – 547, Свердловской области – 525.

Общее число переболевших коронавирусом в России с момента начала пандемии составляет 5 848 340 человек.