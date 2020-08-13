Фильмы с Екатериной Васильевой покажут в кинотеатрах "Москино"

Фото: кадр из фильма "Визит дамы", режиссер Михаил Козаков

Фильмы с актрисой Екатериной Васильевой покажут в трех столичных кинотеатрах сети "Москино" с 17 по 18 августа, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Фильмы с участием актрисы бесплатно покажут в кинотеатрах "Сатурн", "Юность" и "Искра". Первый показ фильма "С любимыми не расставайтесь" пройдет 17 августа в 10:00. На следующий день в 14:00 гостям покажут картину "Спасатель".

Закончится программа 18 августа в 19:00 фильмом "Не болит голова у дятла", который рассказывает об истории первой любви начинающего джазового ударника Севы Мухина. Екатерина Васильева играет в фильме роль классной руководительницы.

Васильева родилась 15 августа 1945 года в семье поэта Сергея Васильева в Москве. Она играла в Московском драматическом театре имени Ермоловой, в "Современнике" и МХАТ. На счету актрисы десятки театральных ролей и работ в кино.

Ранее в проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, в котором горожане высказались по поводу мероприятий программы "Москино". Всего свое мнение высказал 190 131 человек.

25,41% проголосовавших посчитали, что программу нужно дополнить выездными кинопоказами в необычных местах. 24,72% участников хотели бы смотреть советские фильмы с пленки. 15,18% опрошенных предпочли бы посещать показы отечественного короткометражного кино.

