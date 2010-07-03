Ученые нашли еще одно доказательство пользы грудного вскармливания

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ученые из МГУ нашли еще одно подтверждение того, что для полноценного развития младенцу необходимо грудное молоко, сообщает газета "Известия".
В материнском молоке содержатся фрагменты белков, похожие на опиоиды. Как выяснили специалисты, это бета-казоморфины, которые влияют на развитие и поведение детей. По результатам исследования стало понятно, что их недостаток может привести к росту тревожности и снижению привязанности к матери, а избыток способен вызывать вялость и задержку психомоторного развития.
Был проведен специальный эксперимент: несколько десятков новорожденных крысят разделили на две группы – подопытную и контрольную. Первым каждый день в течение двух недель после рождения ставили уколы бета-казоморфина с дозировкой около пяти миллиграммов на килограмм массы. Вторым кололи физраствор. При этом все крысята пили молоко своих матерей.
В итоге детеныши из подопытной группы оказались менее пугливыми, более любопытными и старались держаться поближе к матери, проводя с ней больше времени вместе. Также обнаружилось, что влияние бета-казоморфина на деятельность нервной системы сохраняется. Даже когда уже подросшим крысам перестали вводить вещество, они все равно быстрее и лучше запоминали путь прохождения лабиринта и были менее склонны к тревоге. При этом ученые обратили внимание на то, что введение слишком больших доз приводило к вялости и пассивности животных.
Теперь специалисты решают вопрос того, стоит ли добавлять в сухие смеси нужное количество бета-казоморфинов для правильного развития мозга и более естественной адаптации детей.
Ранее сообщалось, что проект столичного департамента здравоохранения "Входите, открыто!" подготовил лекции для будущих родителей и тех, кто уже воспитывает детей. 21 августа в филиале "Женская консультация Северное Тушино" городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова состоится открытая лекция о послеродовом периоде. Она будет посвящена правилам гигиены, уходу за ребенком и наблюдению в женской консультации. 21 августа в городской клинической больнице № 15 имени Филатова обсудят вопросы подготовки к родам, их течения, обезболивания, присутствия супруга на родах.
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