На территории ЗИЛа планируют обустроить катки

13 августа, 20:56
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
На территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ) зимой могут открыть несколько катков, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
По его словам, сейчас рассматривается вариант создания площадок, которые зимой будут выполнять функцию катков. "Мы сейчас учитываем тематику всесезонности. На территории бывшей промзоны "ЗИЛ" будет набережная протяженностью 3,8 километра", – сказал он.
Кузнецов подчеркнул, что на территории бывшей промзоны запланирована реконструкция набережной. В будущем там могут создать удобные зоны для отдыха у воды.
10 августа Сергей Собянин открыл проспект Лихачева с путепроводом через МЦК на территории бывшего завода ЗИЛ, а также посетил новый парк "Тюфелева роща" рядом с "ЗИЛАРТ". Мэр подчеркнул, что на месте промзоны постепенно формируется "новое ядро развития" территории на юге столицы.
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