Дегтярев встретился с жителями района Северное Медведково для решения актуальных проблем

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев встретился с жителями района Северное Медведково и обсудил с ними актуальные проблемы.

"Приехал в Медведково, и сразу видно – выехал из лощеного центра Москвы. Капремонт когда делали – никто не знает. Когда будет – тоже никто не знает", – заявил он. Кандидат также остался недоволен качеством дорожного покрытия и благоустройством детских площадок. Особое внимание он уделил необходимости учета мнения жителей в вопросах градостроительства, упомянув о точечной застройке в городе.

Дегтярев обозначил дополнительные меры для решения проблем, в числе которых транспортное обслуживание и навигация. По его словам, поступило много жалоб на инфраструктуру, например, остановки, обклеенные рекламой. Он также пообещал, что в городской навигации не будет больше никакой латиницы.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Москвичи смогут отдать свой голос за одного из пяти зарегистрированных кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан". Избирательные участки будут открыты до десяти часов вечера.

Все кандидаты ведут встречи с избирателями, собирая вопросы от жителей районов, общественных организаций, ученых и деятелей культуры. Обсуждаются проблемы строительства, экологии, сохранения памятников, миграции и других сфер жизни столицы.