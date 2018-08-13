Израилю дали сутки на выплату залога для "Евровидения"

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Проведение конкурса "Евровидение" в Израиле оказалось под угрозой срыва из-за отсутствия информации о готовности государства инвестировать в конкурс, заявил глава совета корпорации Гиль Омер в письме премьеру Биньямину Нетаньяху. До решения вопроса остались всего сутки, передает РИА Новости.

В обращении к Нетаньяху Омер предупреждает, что если не будут переведены 12 миллионов евро Европейскому вещательному союзу, Израилю придется отказаться от проведения песенного конкурса.

Согласно условиям, корпорация "Кан" должна была внести залог, чтобы подтвердить решение о проведении конкурса в 2019 году. Срок, за который нужно внести деньги, продлили до 14 августа.

Ранее сообщалось, что Израиль может потерять право на проведение "Евровидения". Это произойдет, если на счет европейских кураторов не переведут сумму залога.

При этом ранее израильский премьер заявил, что не станет увеличивать бюджет конкурса на требуемую сумму. Министр коммуникаций, в свою очередь, предложил кредит, но представители "Кан" отвергли эти условия.