Адвокат оценил инициативу об отмене налога при продаже жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Адвокат Константин Ерохин выразил мнение в отношении законопроекта, который предполагает освобождение физических лиц от уплаты налогов при продаже единственного жилья, сообщает газета "Известия".

По словам адвоката, правило позволит снизить затраты при покупке жилой недвижимости и даст возможность приобрести объекты с более высокой стоимостью. Количество сделок по покупке квартир может вырасти, отметил эксперт, добавив, что желающим приобрести недвижимость не нужно будет ожидать трех или пяти лет.

"Таким образом, изменения помогут отчасти оживить рынок недвижимости (ждущие истечения срока для получения льготы смогут уже сейчас реализовать задуманные планы), а также позволят сформировать определенные новые поведенческие привычки россиян", – прокомментировал эксперт.

Кроме того, адвокат видит преимущество в распространении меры на многодетные семьи. Для них Ерохин предложил ввести подобное правило при делении имущества, осуществлять которое можно бы на льготных условиях каждые три года.

Ранее сообщалось, что стоимость на вторичное жилье снизилась. Наиболее заметный показатель зафиксировали в Перми – 1,6%. В Москве и Екатеринбурге стоимость упала на 0,2%.