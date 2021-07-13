Вильфанд не стал сравнивать погоду в Москве с жарой 2010 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Аномальную жару лета 2021 года в Москве пока нельзя сравнить по масштабу с жарой лета 2010 года, даже с учетом установленных температурных рекордов, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В 2010 году было 44 дня (с температурой выше 30 градусов – Прим. ред.). Это небывалая продолжительность стационарного антициклона. Сейчас, даже приплюсовывая май, в мае было два дня с температурой выше 30 градусов, в июне – восемь. В июле пока пять и, по прогнозам, пока еще пять дней", – сказал он.
Вильфанд отметил, что предпосылки возникновения жары 2010 и 2021 годов являются абсолютно разными.
"В 2010 году и апрель, и май были засушливыми. Сейчас ситуация в корне другая", – пояснил синоптик.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец также отметил, что лето 2021 года в Москве не стоит сравнивать с катастрофическими жаркими и засушливыми 1972 и 2010 годами, поскольку период 30-градусной жары в этом году пока в 1,5 и 3 раза меньше соответственно.
Ранее Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. В столице предупреждение действует с 10:00 13 июля до 10:00 15 июля. Температура воздуха в столице превышает норму на 8–10 градусов.
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