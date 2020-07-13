Символ Крымского моста кот Мостик поменяет профессию

Фото: vk.com/cat.the.most
Первый пересекший Крымский мост кот Мостик переезжает, а также "меняет профессию". Об этом говорится на странице животного в профиле Instagram, передает "Газета.ру".
"Переезжаю! Долго думал, куда податься. Мост я построил, в эксплуатации его проверил", – следует из подписи, оставленной от лица кота-блогера.
В посте на странице в социальной сети отмечается, что "за главного" на Крымском мосту кот оставит чайку Валеру. Читателям кота предложили угадать, где дальше он будет жить.
Мостик является ровесником и талисманом строительства моста через Керченский пролив. Он был подброшен строителям, когда те только приехали на берег. Работники поселили его в своей бытовке.
При строительстве кот следил за погружением свай и опор. Кроме того, он наблюдал за сборкой и подъемом пролета. На его страницу подписано более 50 тысяч человек. Там разместили свыше одной тысячи постов.
В декабре кот Мостик проверил железнодорожную часть Крымского моста. "Коту уже поступают предложения о дальнейшем трудоустройстве", – говорили в инфоцентре "Крымский мост".
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