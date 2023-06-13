Эксперт рассказал, поможет ли валерьянка снять стресс перед экзаменом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Экстракт валерианы обладает мягким седативным эффектом, из-за чего некоторые не спешат принимать его перед экзаменами, опасаясь, что препарат помешает думать. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на кандидата фармацевтических наук, специалиста по фитохимии Игоря Сокольского.

"Существует совершенно необоснованное мнение, что экстракт валерианы тормозит сообразительность. Это не так", – сообщил специалист.

По словам Сокольского, валерьянка в терапевтических дозах не оказывает влияния на мозговую активность. Поэтому ее прием перед экзаменами в некоторых случаях не поможет снять стресс.

При этом, как отметил фитохимик, главным противопоказанием валерьянки является повышенная чувствительность к компонентам препарата. Лекарство необходимо с осторожностью принимать в первом триместре беременности и детям до 12 лет.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко предупредила, что в некоторых случаях валерьянка может вызвать аллергию, снижение артериального давления и другие побочные эффекты. При передозировке препаратом человек может ощущать сильную сонливость, брадикардию и проблемы с кишечником.



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