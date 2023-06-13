Заболеваемость COVID-19 в РФ снизилась на 28,1% за неделю

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Заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю снизилась на 28,1%, число госпитализаций уменьшилось на 20,1%. Об этом сообщает федеральный портал "стопкоронавирус.рф".

Отмечается, что увеличение числа госпитализаций наблюдалось 23 субъектах России, число заразившихся граждан выросло в 9 регионах.

Согласно данным штаба, за прошедшую неделю выздоровели 10 034 пациента, что на 33,5% меньше в сравнении с прошлой неделей, 113 человек умерли.

На прошлой неделе в России были госпитализированы 2 536 человек с коронавирусной инфекцией. Тогда число госпитализаций в РФ снизилось на 14,4%. Удалось выздороветь 15 084 пациентам, 143 человека скончались.

5 мая Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении действовавшего режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. По его словам, примерно 20 миллионов человек умерли от коронавируса с начала пандемии.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что во время туристического сезона в РФ можно избежать роста заболеваемости коронавирусом в том случае, если россияне будут соблюдать профилактические меры. Она также понадеялась на то, что Россия сможет избежать роста заболеваемости в период турсезона.



В ВОЗ предупредили об угрозе новой пандемии