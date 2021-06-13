Назван непригодный для употребления с жареным картофелем продукт

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Не следует добавлять помидоры к картофелю в процессе приготовления, чтобы избежать проблем со здоровьем, сообщает китайский портал "Соху".

Один из пользователей отметил, что картофель обладает множеством полезных свойств – содержит пищевые волокна, белок, различные витамины, калий и крахмал. Однако при добавлении томатов во время жарки может произойти снижение питательных веществ в обоих продуктах, а также возникнуть препятствия при их усвоении организмом. Автор материала уточняет, что это может привести к расстройству пищеварения.

Ранее сообщалось, что сорт картофеля, из которого обычно готовят чипсы и картошку фри, может исчезнуть из-за глобального потепления. Речь идет о сорте "Рассет Бурбанк", его выращивают в Северной Америке. Такой картофель более крахмалистый и при жарке имеет особенный вкус, из-за чего его выбирают рестораны быстрого питания по всему миру.