В Санкт-Петербурге с 15 июня снимут ряд ограничений

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

С 15 июня в Петербурге начнут снимать часть ограничений. Данный документ был подписан губернатором города Александром Бегловым, передает РИА Новости.

Ожидается, что с понедельника в городе местным жителям снова будут доступны библиотеки и архивы, риэлтерские организации, рекрутинговые агентства, фотомастерские и фотостудии. Посетить парикмахерские можно будет только по предварительной записи.

Помимо того, в Санкт-Петербурге возобновят работу мебельные магазины, кроме тех, что расположены в ТЦ.

Согласно постановлению, с начала недели возобновится в полном объеме действие льготных и бесплатных проездных билетов в пригородных поездах и автобусах.

Ранее сообщалось, что с 9 июня в Москве отменили график прогулок и пропускной режим. Москвичи, в том числе и горожане старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями люди, смогут без ограничений выходить на улицу и посещать общественные места.