Россиянам хотят запретить смотреть сериал "Чернобыль"

Фото: кадр из сериала “Чернобыль”, HBO

Партия "Коммунисты России" потребовала от Роскомнадзора заблокировать россиянам доступ к сериалу "Чернобыль" HBO, сообщает Агентство "Москва" в пресс-службе Центрального комитета КПКР.

По мнению главы исполкома ЦК КПКР Сергея Малинковича, сериал демонизирует образ cоветской власти и советских людей.

"Хотя хронология событий сериала и ключевые его моменты в большинстве своем соответствуют реальности, мотивация, сами поступки героев, порядок взаимоотношений в учреждениях и коллективах, наконец, сам моральный климат в советском обществе, являют собой пример абсолютной лжи", – заявил он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал Ростуризм обратиться к россиянам с просьбой не ехать в Чернобыль под впечатлением от просмотра одноименного сериала.