Собчак рассказала о продолжении своей политической деятельности

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Телеведущая Ксения Собчак заявила о намерении продолжить свои попытки заниматься политикой. По словам журналистки, она рассчитывает рано или поздно стать политическим деятелем.

"Политика – это моя страсть, я очень хочу заниматься политической деятельностью. <...> У меня была одна попытка, я надеюсь, будет еще и не одна", – поделилась Собчак в прямом эфире в своем аккаунте в Instagram.

Телеведущая отметила, что политическая деятельность – это ее "следующая большая цель".

"Я к этому приду так или иначе – просто здесь важно дождаться правильного момента", – заверила Собчак.

Она отметила, что не собирается меняться под напором общественного мнения. Собчак подчеркнула, что знает, "как правильно говорить и вести себя".

"Я всегда горжусь тем, что мне наплевать на общественное мнение", – подвела итог журналистка.

Ранее Ксения Собчак бросила вызов Яне Рудковской. Так, телеведущая высмеяла постоянную рубрику продюсера в Instagram, решив подшутить над страстью Рудковской к эстетике.