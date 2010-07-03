Фото самой красивой бабушки мира покорили интернет

Фотографии 59-летней украинской пенсионерки Светланы Гасс покорили пользователей интернета, сообщают "Дни.ру".
За последние годы она получила титул самой красивой бабушки мира и "Мисс Трансконтиненталь Классик". Женщина участвовала на конкурсах красоты в Болгарии и США, где завоевала победу.
В свободное время она плавает и катается на велосипеде с 12-летним внуком Евгением. Он называет ее просто по имени – Света, потому что никто не воспринимает ее как бабушку.
Гасс была замужем и родила в браке дочь. В 90-е годы муж скончался, и женщине пришлось заняться торговлей. Через несколько лет одесситка открыла салон красоты. Сейчас она устраивает в своем заведении бесплатные дни для пенсионеров.
В январе умерла известная на всю страну пенсионерка-путешественница и трэвел-блогер Елена Ерхова. Ей был 91 год. На аккаунт женщины в Instagram было подписано 180 тысяч человек.
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