"Ууу, сынок, молодость наша шальная": зарисовки из жизни Басманных бабушек

В арт-пространстве "Усадьба Струйских" 11 апреля открывается выставка "Басманные бабушки. Зарисовки из жизни родного района" иллюстратора Анны Десницкой (ее точно знают родители, которое обожают книги детского издательства "Самокат"). Главные героини – колоритные районные пенсионерки 65+, тусующиеся во дворах и обсуждающие темы от личной жизни внуков и скидках в "Пятерочке" до мировой геополитической повестки. На выставке – более 60 тематических скетчей с типичными образами "подъездных" бабушек с выдержками из их разговоров. И самое классное: такие персонажи – общероссийские: в каждом городе – от Владивостока до Апатитов – есть подобные милые типажи.



Анна Десницкая, художница



Прошлым летом я участвовала в челлендже Instagram: ежедневно в течение года выкладывала в соцсеть по одному наброску. В то время мы с детьми часто гуляли на площадке, а рядом сидели бабушки. Я давно хотела их нарисовать, а тут повод был – челлендж. Так и начала. Первые наброски – это отдельные рисунки, и только потом сюда приплелись диалоги. Чуть позже зарисовки начали складываться в серию, в комментариях многие положительно отзывались, писали, что мои образы "прямо как в жизни".

Иногда я рисую одних бабушек, а приписываю им разговоры других: всегда записываю интересные реплики в заметки телефона. Бабушек удобно срисовывать с натуры: они сидят на месте. Но иногда все-таки делаю фото, особенно зимой: в холода особо не потусуешься на улице с блокнотом. Свои рисунки я никогда не показывала героиням – боюсь смутить. По этой же причине на выставке не будет скетчей с явными портретными сходствами, не хочу никого обидеть.

Ольга Пичугина, куратор выставки, координатор PR музея Басманного района

Решили организовать выставку работ Анны Десницкой, потому что нам очень нравится идея проекта "Басманные бабушки": художница зафиксировала мимолетные истории из повседневности. Все ее работы очень добрые и теплые, а образы собирательные. Также Аня – наша соседка, а музей Басманного района поддерживает творчество своих жителей.





























Музей Басманного района / Арт-пространство "Усадьба Струйских"

Токмаков переулок, 21/2, строение 1

До 2 мая

Билеты – 200 рублей, льготные – 100 рублей