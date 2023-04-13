Жителям Москвы рассказали о погоде 13 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 13 апреля, в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет колебаться в пределах от 15 до 17 градусов, по области – от 13 до 18 градусов.

Скорость северо-восточного ветра составит 5–10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что к вечеру четверга, 13 апреля, в Москву придет похолодание, температура понизится до нормы месяца.

До этого руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов сообщил, что жителей и гостей столицы ждет теплая и солнечная погода на Пасху, 16 апреля. Он отметил, что днем столбики термометров поднимутся до 12 градусов.

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