Эксперт рассказала, как правильно соблюдать этикет в условиях пандемии

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Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала Москве 24, как правильно соблюдать этикет и не обидеть человека отказом от рукопожатия в период пандемии коронавируса.
По ее мнению, необходимо напрямую говорить людям о своем желании соблюдать дистанцию и отказываться от тактильных способов приветствия.
Холгова заявила, что в связи с коронавирусом этикет перестроился. Она считает, что те люди, кто игнорирует рекомендации медиков, поступают некрасиво и некультурно, а соблюдать их стоит везде, всегда и всем.
"Протягивать сейчас кому-то руку в условиях пандемии – это очень грубо и бестактно. Если вы не заботитесь о своем здоровье, то ради бога. Оно ваше, но о здоровье других в такое тяжелое время мы просто обязаны позаботиться", – отметила эксперт.
По мнению Холговой, на данном этапе отказ от рукопожатия при встрече не будет выглядеть оскорбительным. Эксперт советует напрямую сказать человеку о своем нежелании тактильного контакта, можно перевести все это в шутку. Она считает, что здравомыслящий человек поймет и примет ваш выбор.
Специалист уверена, что лучше всего работать на опережение. "Человек идет нам навстречу. Мы сгибаем правую руку в локте, поднимаем кисть и машем, открывая ладонь, или ладонь правой руки мы прикладываем к груди в области сердца. Важно озвучить словами, что мы приветствуем человека. Тогда он поймет, что рукопожатия или объятий не будет", – советует Холгова.
Она отметила, что все попытки заменить рукопожатия другими тактильными действиями не увенчались успехом. По ее мнению, касание стопами выглядит как ребячество, а похлопывание по плечу многие могут воспринять как высокомерие.
Также Холгова считает необходимым озвучить человеку свое желание соблюдать дистанцию в 1,5–2 метра, как советуют медики. "Делаем два шага назад и озвучиваем: "Очень рад вас видеть, только давайте соблюдать дистанцию в два метра, я очень переживаю", – советует специалист.
Холгова считает, что после пандемии люди смогут вновь вернуться к привычным приветствиям, которые существовали ранее.
Ранее педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала, может ли пандемия коронавирусной инфекции привести к смене приветствия между людьми.
По словам специалиста, для смены привычки здороваться за руку должны пройти годы эпидемии, а потому подобное практически исключено. Она выразила уверенность в том, что люди продолжат подсознательно протягивать друг другу руки при встрече.
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