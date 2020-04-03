Эксперты дали прогноз об исчезновении рукопожатий из-за COVID-19

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В мире стали появляться предположения, что в скором времени рукопожатия могут сойти на нет. Их место займут поклоны, поскольку такое приветствие является наиболее безопасным.

Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала, может ли пандемия коронавирусной инфекции привести к смене приветствия между людьми. В частности, она оценила прогноз об исчезновении рукопожатий из-за COVID-19, сообщает ИА "НСН".

По словам специалиста, для смены привычки здороваться за руку должны пройти годы эпидемии, а потому подобное практически исключено.

"Для того чтобы переломить такие глубинные привычки, нужно гораздо больше времени. Чтобы у нас такое прижилось, нам надо в таких условиях прожить года два-три. Надеюсь, что такого не случится, что мы быстрее все это преодолеем", – отметила Николаева.

Она выразила уверенность в том, что люди продолжат подсознательно протягивать друг другу руки при встрече.

Ранее сообщалось, что от рукопожатий на время отказался Владимир Путин. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в условиях распространения коронавируса здороваться за руку перестали почти все.