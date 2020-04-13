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Общество

17:06

Злоумышленники предлагают "положить" сайт для выдачи цифровых пропусков

общество

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом сообщил, что злоумышленники предложили "положить" сайт для выдачи цифровых пропусков. Об этом говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.

"Группа злоумышленников пытается создать дополнительную нагрузку на сайт nedoma.mos.ru через генерацию большого количества запросов", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Известно, что в связи с данной информацией начата проверка, запрос направлен в полицию.

Цифровые пропуска необходимы будут жителям столицы с 15 апреля. На портале мэра и правительства Москвы можно оформить их. При этом узнать, как выписать пропуск, можно через единую справочную службу правительства столицы. Для этого потребуется позвонить по номеру +7 (495) 777-77-77.

Со среды в столице вводят цифровые пропуска. О поэтапном введении пропускного режима 10 апреля сообщил глава города Сергей Собянин. Мэр отметил, что данная мера вводится на фоне масштабного распространения коронавируса.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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