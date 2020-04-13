Минобороны рассекретило архивные документы к 75-летию освобождения Вены

Фото: vienna75.mil.ru

Минобороны рассекретило архивные документы к 75-й годовщине освобождения Вены от немецко-фашистских оккупантов, сообщает RT.

Опубликованы они на сайте ведомства – в новом мультимедийном разделе "Венский вальс Победы".

Исторические документы представляют собой боевые донесения и сводки с фронтов, отчеты и схемы наступления советских войск, наградные листки, приказы Верховного главнокомандующего, воспоминания участников и фотодокументы.

В наступательной операции, которую проводила Красная Армия с 16 марта по 15 апреля 1945 года, участвовали войска Второго и Третьего Украинских фронтов в Западной Венгрии и Восточной Австрии.

13 апреля войска Третьего Украинского фронта при содействии войск Второго Украинского фронта полностью овладели Веной.

Ранее сообщалось, что посвященные Дню Победы и Великой Отечественной войне материалы оцифруют и добавят в медиатеку музея ВДНХ. Более 700 новых документов появится в открытом доступе к маю. Ознакомиться с материалами можно будет на сайте медиатеки музея ВДНХ.

Все желающие смогут почитать о концертах, выставках, встречах с ветеранами и других праздничных мероприятиях, которые проходили на ВДНХ в разные годы.