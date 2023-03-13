Врач развеял популярный миф о витамине C

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Витамин C не помогает в лечении простудных заболеваний. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

"Проводились многочисленные исследования на тему витамина С. Выяснилось, что все предположения оказались в корне неверными – витамин С не работает ни как профилактическое, ни как терапевтическое средство против каких-либо заболеваний", – заявил специалист.

По словам Водовозова, полученный учеными результат является вполне логичным, поскольку витамины – пищевой ингредиент, способный помочь только при авитаминозе.

Лидерами по объему содержания витамина C являются шиповник, болгарский перец, черная смородина и все виды капусты, а не лимон и другие цитрусовые, как принято считать в обществе, заявил терапевт.

Вместе с тем врач предупредил о последствиях употребления аптечных препаратов с содержанием витамина C. Доля витамина в подобных средствах достигает 250 миллиграммов при суточной норме 50 миллиграммов. Поэтому чрезмерное и постоянное употребление таких препаратов может вызвать диарею и спровоцировать повышенный риск камнеобразования в почках.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила, что с приходом весны человеческий организм может испытывать дефицит витаминов C и D. Восполнить содержание витамина C в организме можно, употребляя больше квашеной капусты или картофеля.

Проверить уровень содержания витамина D в организме можно, сдав соответствующий анализ. В случае нехватки элемента врач назначит необходимые препараты, пояснила эксперт.



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