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Общество

13 марта, 19:19

В список необычных мест для заключения брака в столице попала усадьба Валуево

общество город

Фото: Александр Поляков/РИА Новости

В столице состоялись первые регистрации брака в усадьбе Валуево. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителей управления ЗАГС города.

"Современный столичный ЗАГС – это торжественные церемонии в усадьбах, на стадионах, в башнях "Москвы-Сити", лофт-пространствах, под звездным небом Планетария или на фоне аквариума с касатками", – говорится в сообщении. Для молодоженов доступен выбор более чем 30 площадок в самых разнообразных локациях Москвы.

Как отметила и.о. начальника управления ЗАГС столицы Светлана Уханева, популярными для заключения браки стали особняки и усадьбы.

Новая площадка находится на территории 60 га усадьбы Валуево, она востребована среди молодоженов из Троицка и поселения Московский. Молодые после регистрации устраивают там традиционные свадебные фотосессии.

Отмечается, что подать заявление на заключение брака в усадьбе Валуево можно лично в Троицком отделе ЗАГС или через портал mos.ru.

Ранее говорилось, что более 800 столичных пар поженились с 20 по 22 февраля.

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