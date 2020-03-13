Мужчина, год состоящий в отношениях с силиконовой куклой, объявил дату их свадьбы

Бодибилдер и актер Юрий Толочко, уже почти год состоящий в отношениях с силиконовой куклой по имени Марго, объявил дату их свадьбы. На своей странице в Instagram мужчина сообщил, что женится на своей возлюбленной 27 марта, в День театра.

"27 марта мы станем мужем и женой. Для меня оказалось важным, чтобы мы поженились именно в этот день, и моя малышка поддержала меня", – написал Толочко в Instagram.



Пара "встречается" уже почти год, и все это время Юрий выкладывает их совместные с Марго фотографии в интернет. На кадрах они вместе гуляют, ходят в рестораны, выбираются на природу и даже проводят романтическое время в Таиланде. В прошлом декабре Толочко сделал Марго предложение, подарив кольцо и букет роз.



На гневные комментарии и усмешки хейтеров о жизни с искусственной женщиной Юрий отвечает, что они просто не понимают другой формат отношений. "Часто читаю комменты, что она не сможет заменить живую. Так она и не должна. Это совершенно другие краски, эмоции – и в этом вся фишка, вся прелесть", – написал Толочко на своей странице.

Юрий и его возлюбленная Марго проживают в Казахстане и, по словам мужчины, сейчас определяются, где пройдет свадебное торжество: в городе Алматы или в столице Нур-Султане.

В Кодексе "О браке (супружестве) и семье" Республики Казахстан не прописаны ограничения на "роспись" с неодушевленным предметом. Однако это должен быть "равноправный союз между мужчиной и женщиной, заключенный при свободном и полном согласии сторон". При этом оба заявителя обязаны предъявить удостоверения личности, и их возраст должен быть не менее 18 лет.