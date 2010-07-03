В России снизилось число регионов с превышением эпидпорога по гриппу и ОРВИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Количество регионов России с превышением эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ уменьшилось за минувшую неделю. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

"На десятой неделе (4-10 марта) в целом на территории РФ продолжает снижаться число регионов с превышением эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ. Наиболее активно в эпидемический процесс вовлечены организованные дети возрастных групп 3-6 и 7-14 лет, а также взрослое население", – сообщило ведомство.

Превышение недельных эпидпорогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в 10 субъектах РФ. У детей до двух лет превышение недельных эпидпорогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в пяти субъектах РФ, от трех до шести лет – в семи субъектах, от семи до 14 лет – в восьми.

При подготовке к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ получили прививки более 70,8 миллиона человек, и это почти половина населения России, подчеркнул Роспотребнадзор.

Ранее на этой неделе Всемирная организация здравоохранения представила в Женеве новую стратегию по борьбе с гриппом, которая рассчитана до 2030 года. Один из главных пунктов обновленной программы – подготовка к неизбежной пандемии гриппа.