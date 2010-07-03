ВОЗ предупредила о неизбежной пандемии гриппа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила в Женеве новую стратегию по борьбе с гриппом, которая рассчитана до 2030 года. Один из главных пунктов обновленной программы – подготовка к неизбежной пандемии гриппа.
"Вопрос состоит не в том, будет или нет еще одна пандемия, а в том, когда она случится", – цитирует ТАСС директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса. По его словам, очередная вспышка вируса обойдется человечеству гораздо дороже, чем превентивные мероприятия.
По данным ВОЗ, около 1 миллиарда людей ежегодно болеют гриппом. Число случаев с летальным исходом варьируется от 290 до 650 тысяч в год. В организации отмечают, что вакцинация позволяет предотвратить 2–3 миллиона преждевременных смертей ежегодно.
Ранее сообщалось, что три четверти россиян не болели гриппом минувшей зимой. К такому выводу пришли специалисты ВЦИОМ после опроса. Большинство людей никаких мер профилактики не предпринимали. Хотя признались, что осенью сделали прививки.
В январе ВОЗ опубликовала ежегодный список из десяти глобальных угроз человечеству. В список впервые попал тренд на сознательный отказ от вакцинации. Среди других глобальных угроз человечеству указаны загрязнение воздуха, появление новых устойчивых к антибиотикам инфекций, слабые системы медицинской помощи в развивающихся странах.
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