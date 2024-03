Рэпер Крэйг Мак умер в США

Фото: кадр из видео YouTube/Bad Boy Entertainment

Умер американский рэпер Крэйг Мак, известный по хиту Flava in Ya Ear. Об этом сообщает "Газета.ру".

Музыкант скончался в своем доме в Уолтерборо в Южной Каролине на 48-м году жизни.

В течение жизни рэпер сотрудничал с лейблом Bad Boy Records Шона "Дидди" Комбса. В 1995 году песню Мака Flava in Ya Ear номинировали на премию "Грэмми". Другой популярный хит музыканта – песня Get Down.

В 1997-м после выпуска второго альбома музыкант отказался от рэпа ради религии, но впоследствии снова вернулся к музыке.