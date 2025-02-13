Врач Глазунов сообщил, что боль в костях может быть признаком рака

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Боль в костях является неспецифическим симптомом, который может сигнализировать об онкологическом заболевании. Об этом "Газете.ру" рассказал врач-ревматолог Петр Глазунов.

По словам специалиста, кости не имеют нервных окончаний для восприятия боли напрямую. Эти ощущения передаются через нервные окончания в надкостнице – слое соединительной ткани, покрывающей поверхность костей. Они могут свидетельствовать о развитии таких новообразований, как остеосаркома (злокачественная опухоль) или остеобластома (доброкачественная). В то же время источником боли могут быть другие органы, находящиеся рядом с костями, например суставы, места крепления сухожилий, связки и суставные капсулы.

Боль в костях появляется по разным причинам, например из-за травм, инфекционных воспалительных процессов, нарушения обмена веществ и гематологических заболеваний. В последнем случае она может быть связана с лейкозом, сообщил врач.

При возникновении непонятного болевого синдрома Глазунов советует обратиться к врачу для выявления вероятных причин. Как объяснил ревматолог, первичная диагностика включает сбор анамнеза, осмотр, проведение несложных диагностических тестов и лабораторное обследование. В некоторых случаях этого достаточно, чтобы выяснить причину, но иногда требуется обследование у травматолога-ортопеда, ревматолога или эндокринолога, добавил он.

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