Депутат развеял миф о вредности ионизированных продуктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель комитета Государственной думы по аграрным вопросам Владимир Кашин рассказал "Радио 1" о том, что продукты, защищенные ионизированным излучением, не вредны для здоровья.

В Госдуме во время весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о защите продуктов от паразитов и порчи ионизирующим излучением. Кашин рассказал, что такую технологию разработали еще в 1940-х годах.

"Подобное излучение разработали еще в 1940-х годах, а в СССР оно появилось в 1958 году. Мировое сообщество в данной сфере активно развивается, количество продуктов, подверженных ионизирующему облучению, увеличилось в 2 раза, в будущем анализ утроится", – добавил депутат.

Кашин сообщил, что обработка ионами не вызывает каких-либо заболеваний и отклонений. Многие пищевые институты провели эксперименты и исследования, которые это подтвердили.

"Борьба с патогенами, паразитами, микробами является незаменимым явлением ионной обработки продуктов и дает положительные результаты для здоровья человека и срока хранения продуктов", – отметил депутат.

Ранее технолог рассказала, что риск попадания испорченных продуктов в магазины сведен к минимуму. Это связано с тем, что после производства банки отправляют на одиннадцатидневный карантин, где могут проявиться проблемы. Также эксперт сообщила, что консервы чаще всего портятся из-за недостаточной термической обработки и брака упаковки.

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