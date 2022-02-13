В парках Москвы пройдет онлайн-программа в честь Дня всех влюбленных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В парках Москвы 14 февраля пройдет онлайн-программа в честь Дня всех влюбленных. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Мероприятия пройдут 14 февраля на официальных страницах парков в социальных сетях, они доступны бесплатно без предварительной регистрации", – говорится в сообщении.

Желающие смогут подпеть мировым хитам, узнать, кто вдохновлял известных живописцев, подготовить оригинальный подарок любимому или принять участие в литературной викторине.

Так, например, о романтических встречах и популярных местах в парке "Сокольники" расскажут на его страницах в социальных сетях "ВКонтакте", Instagram и Facebook. В 12:30 там опубликуют подборку заметок и воспоминаний об известных посетителях парка.

Парк "Фили" предлагает послушать известные песни о любви. В 14:00 на YouTube-канале парка опубликуют видеозапись концерта Оксаны и Николая Архиреевых. Супруги исполнят кавер-версии популярных романтических композиций.

В парке "Красная Пресня" жителям столицы предложат нарисовать попугаев-неразлучников. В 19:00 в Instagram-аккаунте парка проведут онлайн-урок живописи.

Ранее в преддверии Дня святого Валентина специалисты "Авито Услуг" составили подборку оригинальных подарков для россиян на 14 февраля. В 2022 году многие влюбленные предпочитают перед праздником устраивать совместные фотосессии.