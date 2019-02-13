В ФНС рассказали о "площадках" недобросовестных поставщиков сельхозпродукции

Поставщики сельхозпродукции могли создать специальные площадки для необоснованного возмещения сумм НДС при экспорте продукции. Это и стало причиной проверок, организованных ФСБ и Федеральной налоговой службой в агрохолдингах, сообщили ТАСС в ФНС.
Проверки должны показать, насколько были вовлечены в незаконную схему крупнейшие животноводческие, мукомольные, комбикормовые и прочие заводы-переработчики. Также проверки должны установить, имели ли эти компании необоснованное конкурентное преимущество над добросовестными участниками рынка.
На данный момент установлены пять наиболее крупных "площадок" поставщиков, которые создавали условия для легализации НДС, заявляемого переработчиками зернового рынка в составе налоговых вычетов.
Отраслевой проект по пресечению схем необоснованной налоговой оптимизации ведется с 2017 года. Для этого была подписана Хартия в сфере оборота сельхозпродукции.
Этот документ контролирует добросовестность участников оборота сельхозпродукции при уплате налогов и делает прозрачными торговые операции.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.