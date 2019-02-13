В ФНС рассказали о "площадках" недобросовестных поставщиков сельхозпродукции

Фото: ТАСС/Интерпресс/Георгий Поляков

Поставщики сельхозпродукции могли создать специальные площадки для необоснованного возмещения сумм НДС при экспорте продукции. Это и стало причиной проверок, организованных ФСБ и Федеральной налоговой службой в агрохолдингах, сообщили ТАСС в ФНС.

Проверки должны показать, насколько были вовлечены в незаконную схему крупнейшие животноводческие, мукомольные, комбикормовые и прочие заводы-переработчики. Также проверки должны установить, имели ли эти компании необоснованное конкурентное преимущество над добросовестными участниками рынка.

На данный момент установлены пять наиболее крупных "площадок" поставщиков, которые создавали условия для легализации НДС, заявляемого переработчиками зернового рынка в составе налоговых вычетов.

Отраслевой проект по пресечению схем необоснованной налоговой оптимизации ведется с 2017 года. Для этого была подписана Хартия в сфере оборота сельхозпродукции.

Этот документ контролирует добросовестность участников оборота сельхозпродукции при уплате налогов и делает прозрачными торговые операции.