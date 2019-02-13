ФСБ и ФНС проводят обыски в нескольких агрохолдингах

Фото: ТАСС/Виталий Невар

ФСБ совместно с ФНС проводят обыски на нескольких предприятиях крупных российских агрохолдингов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Обыски связаны с возможным уклонением от уплаты налогов, а также с незаконным возмещением сумм НДС и несоблюдением Хартии в сфере оборота сельхозпродукции.

Этот документ контролирует добросовестность участников оборота сельхозпродукции при уплате налогов и делает прозрачными торговые операции.

Обыски проводится в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Тамбовской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Белгородской, Липецкой областях и в Мордовии – всего в 13 регионах.

Силовики проводят обследование и изымают документацию.