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16:41

Ракова рассказала о принципах формирования института благополучия пенсионеров в Москве

общество Московское долголетие

16:41

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский пенсионер – самый активный горожанин, который пользуется всей инфраструктурой. В этой связи требуется разработка принципиально иных институтов социального благополучия пенсионера, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в столице сейчас создают стандарт благополучия пенсионеров – расширенную систему гарантий людям старшего поколения, передает Агентство "Москва".

"Сегодняшние пенсионеры – это совершенно другие люди с другими потребностями, с другим образом жизни. Сценарий старости принципиально меняется", – сообщила Ракова на форуме "Здоровое общество. На пути к цели 80+" в Сочи.

Власти разработали концепцию совместно с коллегами из "Московского долголетия". В первую очередь в стандарт входит качественная медицинская помощь: индивидуальное наблюдение в поликлиниках для пожилых пациентов с хроническими заболеваниями, медицинский патронаж для маломобильных москвичей, которым трудно выходить из дома.

"В ближайшее время мы запустим еще ряд новых проектов. Я бы назвала их медико-социальными, находящимися на стыке социальных и медицинских служб", – добавила Ракова.

Она также добавила, что проекту "Московское долголетие" исполнился 1 год. За это время проект объединил более 180 тысяч горожан старшего возраста. В прошлом году больше всего участников проекта записались на занятия по фитнесу, танцам, общей физической подготовке и английскому языку. Также популярностью пользуются курсы компьютерной грамотности.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о реализации проекта "Московское долголетие" на постоянной основе с 1 января 2019 года. Мэр сказал, что проект ждет несколько нововведений. Несмотря на изменения в пенсионном законодательстве, участвовать по-прежнему смогут женщины 55 лет и мужчины 60 лет.

общество Московское долголетие

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