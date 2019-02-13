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16:24

В День всех влюбленных в Москве будет солнечно

общество погода

16:24

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сильного ветра и осадков в столичном регионе 14 февраля не ожидается, погода будет облачной с прояснениями, сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Это позволит москвичам увидеть солнце в День всех влюбленных. Кроме того, почти не будет ветра. В Москве ожидается ветер 2-4 метра в секунду – почти штиль, без порывов. Давление ночью с 13 на 14 февраля начнет расти.

"14 февраля, в День всех влюбленных, уже никаких осадков не ожидается. И солнышко порадует, его можно будет увидеть, безусловно. До этого солнце мы фиксировали в начале недели", – заявил Вильфанд Агентству "Москва".

Во второй половине дня температура воздуха в Москве составит минус 1-4 градуса, по области – минус 1-6 градусов. Синоптик добавил, что на этой неделе в столице установится самая комфортная для зимы погода.

С пятницы, 15 февраля, температура воздуха повысится до нуля градусов, в субботу – от 1 до 3 тепла, в воскресенье – от 0 до 2 тепла. К выходным в московском регионе возможны осадки, однако гораздо слабее, чем сегодня, когда снегопад бьет рекорды.

В ликвидации последствий снегопада, обрушившегося на Москву минувшей ночью, задействовано более 60 тысяч рабочих и почти 10 тысяч единиц специализированной техники.

В Москве побит рекорд по осадкам для 13 февраля

общество погода

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