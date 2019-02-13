Врачи рассказали о правилах безопасности в гололедицу

В период гололеда стоит носить устойчивую обувь без каблуков, не торопиться при ходьбе, а при падении не опираться на вытянутые вперед руки. Такие советы дал москвичам врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Сергей Дедов.
"При гололеде обычно повреждаются нижние конечности – это голеностоп, переломы лодыжек и так далее. Чтобы не поскользнуться, первоначально необходимо не торопиться. Второе – удобная, устойчивая обувь, исключать узкий или высокий каблук, то есть ориентироваться на гололедные события. Что касается падений, во-первых, нужно постараться сгруппироваться: при падении попробовать присесть и падать на бок, ни в коем случае не падать на вытянутые руки, потому что падение на вытянутые руки чревато переломами", – рассказал он, передает РИА Новости.
Дедов также отметил, что если человек чувствует сильную боль, у него нарастает отек, он видит деформацию, то эту зону необходимо зафиксировать, создать покой для ушибленного или поврежденного места и обращаться в травмпункты или скорую.
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