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16:12

Врачи рассказали о правилах безопасности в гололедицу

общество

16:12

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В период гололеда стоит носить устойчивую обувь без каблуков, не торопиться при ходьбе, а при падении не опираться на вытянутые вперед руки. Такие советы дал москвичам врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Сергей Дедов.

"При гололеде обычно повреждаются нижние конечности – это голеностоп, переломы лодыжек и так далее. Чтобы не поскользнуться, первоначально необходимо не торопиться. Второе – удобная, устойчивая обувь, исключать узкий или высокий каблук, то есть ориентироваться на гололедные события. Что касается падений, во-первых, нужно постараться сгруппироваться: при падении попробовать присесть и падать на бок, ни в коем случае не падать на вытянутые руки, потому что падение на вытянутые руки чревато переломами", – рассказал он, передает РИА Новости.

Дедов также отметил, что если человек чувствует сильную боль, у него нарастает отек, он видит деформацию, то эту зону необходимо зафиксировать, создать покой для ушибленного или поврежденного места и обращаться в травмпункты или скорую.

Ранее сообщалось, что в Москве побит рекорд 140-летней давности по количеству осадков. За минувшую ночь выпало 11 миллиметров, что составляет треть месячной нормы. Предыдущий рекорд был установлен в 1995 году, тогда выпало 9,7 миллиметра.

Из-за непогоды в столице запустили более 400 единиц резервного общественного транспорта. В это число входят автобусы, электробусы и трамваи. В транспортном комплексе призвали отказаться от поездок на личных автомобилях.

В МОЭСК введен режим повышенной готовности. В постоянную готовность приведены 443 бригады (2 291 человек) и 2 726 единиц спецтехники, включая резервные источники электроснабжения. Сотрудники Московской железной дороги также работают в усиленном режиме. Железнодорожники непрерывно очищают пути от заносов.

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня температура понизится и на дорогах образуется гололед. Будет дуть северо-западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду.

общество

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