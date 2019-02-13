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13:25

Главред "Кто хочет стать миллионером?" назвал враньем слова Друзя

общество

13:25

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Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

Главный редактор телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер назвал враньем слова магистра игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя, прокомментировавшего обвинения о подкупе.

"Реакция моя очень грустная, в первую очередь, не на слова Друзя, а на слова (Виктора) Сиднева. Вот это для меня новость крайне печальная", – цитирует Бера РБК.

По словам Бера, у него изменилось впечатление о Сидневе, который, зная о нечестной игре, пошел на нее вместе с Друзем.

"А то, что говорит Друзь, – вранье и детский лепет, в это разумному человеку сложно поверить", – отметил Бер. Он добавил, что Друзь в своем ответе подтвердил все факты, которые Бер привел в своем посте.

По словам Друзя, сделку ему предложил сам Илья Бер. Член клуба знатоков также подтвердил, что на записях Бера звучит его голос.

Магистр признался, что его удивила подобная наглость, и он решил посмотреть, "насколько далеко может пойти этот человек". Поэтому когда Бер стал обсуждать детали, Друзь ему подыграл.

Скандал разгорелся после поста телеведущего и публициста Ильи Бера, о том, что Друзь якобы просил сообщить ему вопросы игры в обмен на часть выигрыша.

Редакция программы "Что? Где? Когда?" решила разобраться в ситуации с обвинениями в адрес Друзя. К проверке подключилось и руководство Первого канала.

Александр Друзь ответил на обвинения в попытке подкупа

общество

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