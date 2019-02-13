Главред "Кто хочет стать миллионером?" назвал враньем слова Друзя

Главный редактор телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер назвал враньем слова магистра игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя, прокомментировавшего обвинения о подкупе.
"Реакция моя очень грустная, в первую очередь, не на слова Друзя, а на слова (Виктора) Сиднева. Вот это для меня новость крайне печальная", – цитирует Бера РБК.
По словам Бера, у него изменилось впечатление о Сидневе, который, зная о нечестной игре, пошел на нее вместе с Друзем.
"А то, что говорит Друзь, – вранье и детский лепет, в это разумному человеку сложно поверить", – отметил Бер. Он добавил, что Друзь в своем ответе подтвердил все факты, которые Бер привел в своем посте.
По словам Друзя, сделку ему предложил сам Илья Бер. Член клуба знатоков также подтвердил, что на записях Бера звучит его голос.
Магистр признался, что его удивила подобная наглость, и он решил посмотреть, "насколько далеко может пойти этот человек". Поэтому когда Бер стал обсуждать детали, Друзь ему подыграл.
Скандал разгорелся после поста телеведущего и публициста Ильи Бера, о том, что Друзь якобы просил сообщить ему вопросы игры в обмен на часть выигрыша.
Редакция программы "Что? Где? Когда?" решила разобраться в ситуации с обвинениями в адрес Друзя. К проверке подключилось и руководство Первого канала.
Александр Друзь ответил на обвинения в попытке подкупа
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