В России предложили упростить трудоустройство детей с 14 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В феврале Госдума может принять законопроект депутатов "Единой России", который упростит оформление на работу подростков с 14 лет, сообщает газета "Известия".

В этом случае им больше не потребуется согласие органов опеки и попечительства, чтобы заключить трудовой договор. Положительный отзыв на документ уже дал думский комитет по молодежной политике, порекомендовав Госдуме принять его в первом чтении.

В проекте закона также есть данные Минтруда, согласно которым в России каждый год трудоустраиваются 520 тысяч человек в возрасте до 18 лет. При этом спрос в этой категории гораздо выше.

Социальное исследование показало, что 91% школьников старших классов хотели бы подрабатывать во время летних каникул, что свидетельствует о востребованности и заинтересованности подростков в возрасте от 14 до 17 лет в трудовой деятельности.

При этом 61% работодателей видят сложности при трудоустройстве несовершеннолетних из-за юридических рисков. 32% по этой причине не нанимают детей в этом возрасте.

В начале ноября партия "Единая Россия" внесла в Госдуму проект закона об упрощении трудоустройства несовершеннолетних. В документе определяется, что для этого больше не будет требоваться согласие от органов опеки.

Реестр специальностей также планируется актуализировать.

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