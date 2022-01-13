Синоптик объяснил солнечное гало в небе над Москвой

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"

Солнечное гало в небе над столицей появилось в связи с установившимися в городе сильными морозами, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Он объяснил, что данное явление возникает в условиях аномального холода и высокой влажности воздуха.

"Происходит вымерзание водяного пара, отсюда любой источник света становится, скажем так, провокатором таких вот очень красивых, уникальных оптических явлений погоды – гало, "ложное Солнце", "ложная Луна", – рассказал синоптик.

Тишковец пояснил, что гало можно увидеть даже в темное время суток при наличии любого мощного источника света.

13 января пользователи соцсетей стали публиковать фотографии солнечного гало в небе над столицей. Ночь со среды на четверг в Москве стала самой холодной с начала 2022 года. В 06:00 на главной метеостанции ВДНХ зафиксировали -19 градусов, а в Тушине – -20,6 градуса.