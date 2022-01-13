Россияне рассказали, какими услугами чаще всего пользовались в праздники

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Жители России рассказали, какими услугами они чаще всего пользовались в период новогодних праздников. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные опроса, проведенного онлайн-сервисом "Профи".
Так, россияне ходили на массаж, маникюр и к парикмахеру. В этом году этими услугами пользовались на 82, 20 и 15% соответственно чаще, чем в 2021 году.
Также в этом году популярностью пользовались услуги по установке и ремонту сантехники (+26%), электрики (+30%) и дверей (+26%), говорится в исследовании.
Кроме того, во время новогодних праздников россияне искали репетиторов для школьников, более чем на 50% вырос спрос на консультации психологов и услуги по уборке квартиры или дома.
Ранее сообщалось, что российские фитнес-клубы зафиксировали рост посещаемости в период новогодних каникул в начале января 2022 года. Так, за первую неделю января посещаемость фитнес-клубов увеличилась в среднем на 9% по сравнению с аналогичным периодом декабря 2021 года.
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