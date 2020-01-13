Критичного роста цен на мобильную связь не будет – эксперт

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Повышение цен на тарифы мобильной связи – обоснованная мера, считает шеф-редактор портала "Мобильные коммуникации" Леонтий Букштейн. Об этом он заявил в разговоре с Москвой 24.

В качестве одной из причин роста тарифов сами операторы называют исполнение российского законодательства – в частности требований, связанных с законом о суверенном Рунете и с так называемым законом Яровой. Последний, напомним, накладывает обязательства на крупнейших операторов связи хранить на серверах записи звонков, сообщений и историю посещения интернет-страниц своих пользователей. Эксперт считает, что отсюда и рост цен на тарифы.

"Операторы мобильной связи заявляли об этом и ранее, как только объявили о законе Ирины Яровой. Представьте, какие это затраты. Им нужно сооружение создать, оборудование купить. При этом у нас самый дешевый мобильный интернет в Европе. А ведь курс все знают какой", – сказал Леонтий Букштейн.

Уже известно, что повышение произойдет на 10–18 процентов. По мнению эксперта, это не так критично, поскольку сейчас в основном все общаются через мессенджеры. Более того, почти во всех общественных местах есть бесплатный Wi-Fi.

Кроме того, Леонтий Букштейн рассказал, что сейчас идет подготовка к тестированию и запуску 5G – пятому поколению мобильной связи. Напомним, технологии 5G должны обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G. Для мобильных операторов это тоже существенные затраты.





Леонтий Букштейн шеф-редактор портала "Мобильные коммуникации" Опять нужно закупать новое оборудование. Так что для ведущих операторов связи, у которых от 30 до 60 миллионов абонентов, повышение – существенная поддержка. Так что, можно сказать, поддержим отечественного оператора. Ведь мы же все пользуемся услугами мобильной связи. Но чуть что случается – сразу же все на них набрасываемся. А надо понимать, что экономика – это вещь безусловная.

Также эксперт напомнил, что в России все мобильные операторы находятся под жестким контролем государства, которое предоставляет лицензии и регулирует их деятельность.

"Что будет в последующие два-три года происходить, пока сказать сложно. Но не думаю, что контролирующие органы разрешат вот так перманентно повышать цены. И это притом что мы к уровню европейских цен на тарифы еще не приблизились", – поделился Букштейн.

Более того, эксперт назвал конкуренцию на рынке одним из самых сдерживающих факторов значительного повышения цен.





Леонтий Букштейн шеф-редактор портала "Мобильные коммуникации" Сейчас, когда есть возможность, сохраняя свой номер, перейти на другую связь, операторы задумываются. Они понимают: если абоненту что-то сильно не понравится, он начнет искать счастья на стороне у другого оператора.

Напомним, на этой неделе два мобильных оператора из "большой четверки" заявили о повышении цены на свои архивные тарифы. "Мегафон" заявил об увеличении стоимости с сегодняшнего дня, 13 января. "Билайн" анонсировали рост цен с 16 января 2020 года.

В свою очередь, в ФАС уже заявили, что проверят обоснованность повышения цен на ряд архивных тарифов со стороны некоторых операторов связи.

Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов

Юлия Шаркова