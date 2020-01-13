Стало известно имя нового детского омбудсмена Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Новым детским омбудсменом Москвы станет экс-депутат Мосгордумы Ольга Ярославская. Документ о ее назначении пока находится на подписи, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Сама Ярославская отказалась комментировать свое назначение. "Мне нечего комментировать, я не могу об этом говорить, приказа о назначении я еще не видела", – сказала она.

Предполагается, что на этой должности она сменит Евгения Бунимовича, который осенью 2019 года был избран депутатом Мосгордумы.

Ярославская была депутатом Мосгордумы шестого созыва (2014-2019 годы), а также зампредседателя комиссии по образованию. Также работала директором школы № 1298 с углубленным изучением иностранных языков. По ее словам, она является директором Центра патриотического воспитания и школьного спорта.