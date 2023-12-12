Москвичам рассказали о погоде на этой неделе

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Погода в Москве в ближайшие дни будет облачной, в городе пройдут снегопады. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Во вторник, 12 декабря, температура опустится до шести градусов ниже нуля. Местами прогнозируют снег и метель. К ним добавится ветер порывами до 14 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В среду, 13 декабря, температура воздуха в Москве опустится до 9 градусов мороза. В четверг, 14 декабря, в городе потеплеет до 7 градусов ниже нуля. В эти дни в столице ожидается снег.

Снегопад усилится в Москве в пятницу, 15 декабря. Столбики термометров опустятся до -9 градусов. Аналогичные погодные условия ожидаются в городе и в субботу, 16 декабря.

Как сообщалось ранее, 15 декабря в столице может выпасть около 40% месячной нормы осадков. Из-за затяжных снегопадов высота сугробов в Москве к концу недели вырастет примерно на 7–10 сантиметров. В некоторых местах снежный покров вырастет до 50 сантиметров.



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